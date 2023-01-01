ليو مولدوفي إلى درهم إماراتي

تحويل MDL إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٢٠٣٫٩٩ aed

1.00000 MDL = 0.20399 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 20:15 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MDL إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 AED
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43761.661810.9640518.3643
1GBP1.1532711.2292102.1711.658011.916581.1118121.1797
1USD0.938250.813537183.121.348851.559210.9045517.2305
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622770.01875860.01088250.207297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

MDL إلى USD

MDL إلى GBP

MDL إلى ZAR

MDL إلى CAD

MDL إلى AUD

MDL إلى INR

MDL إلى NZD

MDL إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MDL0.20399 AED
5 MDL1.01997 AED
10 MDL2.03993 AED
20 MDL4.07986 AED
50 MDL10.19965 AED
100 MDL20.39930 AED
250 MDL50.99825 AED
500 MDL101.99650 AED
1000 MDL203.99300 AED
2000 MDL407.98600 AED
5000 MDL1019.96500 AED
10000 MDL2039.93000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / مولدوفى Leu
1 AED4.90212 MDL
5 AED24.51060 MDL
10 AED49.02120 MDL
20 AED98.04240 MDL
50 AED245.10600 MDL
100 AED490.21200 MDL
250 AED1225.53000 MDL
500 AED2451.06000 MDL
1000 AED4902.12000 MDL
2000 AED9804.24000 MDL
5000 AED24510.60000 MDL
10000 AED49021.20000 MDL