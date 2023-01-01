لوتي ليسوتو إلى يوان صيني

تحويل LSL إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
385.89 cny

1.00000 LSL = 0.38589 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 19:47 UTC
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LSL إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0665588.65161.437711.661810.9639518.3648
1GBP1.1529411.22965102.2091.657571.915941.1113721.1732
1USD0.93760.81324183.121.3481.558120.903817.2189
1INR0.01128010.009783920.012030810.01621750.01874540.01087340.207157

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

LSL إلى USD

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LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / Chinese Yuan RMB
1 LSL0.38589 CNY
5 LSL1.92945 CNY
10 LSL3.85890 CNY
20 LSL7.71780 CNY
50 LSL19.29450 CNY
100 LSL38.58900 CNY
250 LSL96.47250 CNY
500 LSL192.94500 CNY
1000 LSL385.89000 CNY
2000 LSL771.78000 CNY
5000 LSL1929.45000 CNY
10000 LSL3858.90000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Lesotho Loti
1 CNY2.59141 LSL
5 CNY12.95705 LSL
10 CNY25.91410 LSL
20 CNY51.82820 LSL
50 CNY129.57050 LSL
100 CNY259.14100 LSL
250 CNY647.85250 LSL
500 CNY1295.70500 LSL
1000 CNY2591.41000 LSL
2000 CNY5182.82000 LSL
5000 CNY12957.05000 LSL
10000 CNY25914.10000 LSL