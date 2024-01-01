Lesotho lotisinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile LSL → CNY çevirin

1.000 lsl
378,42 cny

1.00000 LSL = 0.37842 CNY

11:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855511.073989.18391.45391.651770.94846518.3304
1 GBP1.1688911.25525104.2441.699421.930711.1086521.4259
1 USD0.93120.796654183.04671.353851.538110.883217.069
1 INR0.01121280.009592840.012041410.01630230.0185210.0106350.205535

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Lesotho lotisinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Çin Yuanı RMB
1 LSL0.37842 CNY
5 LSL1.89211 CNY
10 LSL3.78423 CNY
20 LSL7.56846 CNY
50 LSL18.92115 CNY
100 LSL37.84230 CNY
250 LSL94.60575 CNY
500 LSL189.21150 CNY
1000 LSL378.42300 CNY
2000 LSL756.84600 CNY
5000 LSL1892.11500 CNY
10000 LSL3784.23000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Lesotho Lotisi
1 CNY2.64254 LSL
5 CNY13.21270 LSL
10 CNY26.42540 LSL
20 CNY52.85080 LSL
50 CNY132.12700 LSL
100 CNY264.25400 LSL
250 CNY660.63500 LSL
500 CNY1321.27000 LSL
1000 CNY2642.54000 LSL
2000 CNY5285.08000 LSL
5000 CNY13212.70000 LSL
10000 CNY26425.40000 LSL