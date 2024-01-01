1 Lesotho lotisinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile LSL → CNY çevirin

1 lsl
0,40 cny

1,000L LSL = 0,3978¥ CNY

10:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,40380,4046
Düşük0,39090,3820
Ortalama0,39850,3953
Değişim1.76%1.67%
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1 LSL → CNY istatistikleri

LSL → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4038, en düşük 0,3909 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3985 oldu. LSL → CNY kurundaki değişiklik 1.76 değerindeydi.

LSL → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4046, en düşük 0,3820 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3953 oldu. LSL → CNY kurundaki değişiklik 1.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3421,4921,6530,94620,11
1 GBP1,18511,278107,0321,7671,9581,12123,825
1 USD0,9270,782183,7471,3831,5320,87718,642
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Çin Yuanı RMB
1 LSL0,39778 CNY
5 LSL1,98892 CNY
10 LSL3,97784 CNY
20 LSL7,95568 CNY
50 LSL19,88920 CNY
100 LSL39,77840 CNY
250 LSL99,44600 CNY
500 LSL198,89200 CNY
1000 LSL397,78400 CNY
2000 LSL795,56800 CNY
5000 LSL1.988,92000 CNY
10000 LSL3.977,84000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Lesotho Lotisi
1 CNY2,51393 LSL
5 CNY12,56965 LSL
10 CNY25,13930 LSL
20 CNY50,27860 LSL
50 CNY125,69650 LSL
100 CNY251,39300 LSL
250 CNY628,48250 LSL
500 CNY1.256,96500 LSL
1000 CNY2.513,93000 LSL
2000 CNY5.027,86000 LSL
5000 CNY12.569,65000 LSL
10000 CNY25.139,30000 LSL