سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى تونغا بانغاس

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى تونغا بانغاس حاليًا 2.82393 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.042% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.505% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى تونغا بانغاس بين أعلى مستوى 2.86708 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 2.81643 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 1.278%.