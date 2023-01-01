دولار جزر كايمان إلى فرنك سويسري

تحويل KYD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kyd
١٬٠٨٨٫٢٥ chf

1.00000 KYD = 1.08825 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:17 UTC
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KYD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KYD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066988.68071.436471.660420.963718.3105
1GBP1.1528711.2301102.2461.656211.91441.1110221.1113
1USD0.937250.812942183.121.34641.55630.9032517.1623
1INR0.01127640.009780340.012030810.01619830.01872350.01086680.206476

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جزر كايمان إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جزر كايمان / الفرنك السويسري
1 KYD1.08825 CHF
5 KYD5.44125 CHF
10 KYD10.88250 CHF
20 KYD21.76500 CHF
50 KYD54.41250 CHF
100 KYD108.82500 CHF
250 KYD272.06250 CHF
500 KYD544.12500 CHF
1000 KYD1088.25000 CHF
2000 KYD2176.50000 CHF
5000 KYD5441.25000 CHF
10000 KYD10882.50000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار جزر كايمان
1 CHF0.91890 KYD
5 CHF4.59452 KYD
10 CHF9.18904 KYD
20 CHF18.37808 KYD
50 CHF45.94520 KYD
100 CHF91.89040 KYD
250 CHF229.72600 KYD
500 CHF459.45200 KYD
1000 CHF918.90400 KYD
2000 CHF1837.80800 KYD
5000 CHF4594.52000 KYD
10000 CHF9189.04000 KYD