دينار كويتي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل KWD إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٢٦٬١٠٢ mop

1.00000 KWD = 26.10200 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:8 UTC
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KWD إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 MOP
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0669588.70041.436971.659850.963618.3061
1GBP1.1531411.23045102.2931.657171.91421.1111621.1113
1USD0.93730.812711183.13451.34681.555690.903217.1574
1INR0.01127390.009775850.012028710.01620030.0187130.01086430.206381

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار كويتي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Macanese Pataca
1 KWD26.10200 MOP
5 KWD130.51000 MOP
10 KWD261.02000 MOP
20 KWD522.04000 MOP
50 KWD1305.10000 MOP
100 KWD2610.20000 MOP
250 KWD6525.50000 MOP
500 KWD13051.00000 MOP
1000 KWD26102.00000 MOP
2000 KWD52204.00000 MOP
5000 KWD130510.00000 MOP
10000 KWD261020.00000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Kuwaiti Dinar
1 MOP0.03831 KWD
5 MOP0.19156 KWD
10 MOP0.38311 KWD
20 MOP0.76623 KWD
50 MOP1.91556 KWD
100 MOP3.83113 KWD
250 MOP9.57783 KWD
500 MOP19.15565 KWD
1000 MOP38.31130 KWD
2000 MOP76.62260 KWD
5000 MOP191.55650 KWD
10000 MOP383.11300 KWD