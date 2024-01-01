Kuveyt dinarından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile KWD → MOP çevirin

1.000 kwd
26.138,80 mop

1.00000 KWD = 26.13880 MOP

09:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855071.073489.12521.453221.652270.94827518.3141
1 GBP1.1694911.25535104.2331.699561.932351.10921.4185
1 USD0.93160.796591183.03071.353851.539290.8834517.0618
1 INR0.01122020.009593930.012043710.01630540.01853880.010640.205488

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Kuveyt dinarından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Makau Patakası
1 KWD26.13880 MOP
5 KWD130.69400 MOP
10 KWD261.38800 MOP
20 KWD522.77600 MOP
50 KWD1306.94000 MOP
100 KWD2613.88000 MOP
250 KWD6534.70000 MOP
500 KWD13069.40000 MOP
1000 KWD26138.80000 MOP
2000 KWD52277.60000 MOP
5000 KWD130694.00000 MOP
10000 KWD261388.00000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Kuveyt Dinarı
1 MOP0.03826 KWD
5 MOP0.19129 KWD
10 MOP0.38257 KWD
20 MOP0.76515 KWD
50 MOP1.91287 KWD
100 MOP3.82573 KWD
250 MOP9.56433 KWD
500 MOP19.12865 KWD
1000 MOP38.25730 KWD
2000 MOP76.51460 KWD
5000 MOP191.28650 KWD
10000 MOP382.57300 KWD