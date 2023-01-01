دينار كويتي إلى دينار جزائري

تحويل KWD إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٤٤٤٬٣٦٨ dzd

1.00000 KWD = 444.36800 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:2 UTC
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KWD إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0664588.65881.436611.659720.9635518.2962
1GBP1.15311.2297102.231.656531.913781.1109821.097
1USD0.93770.813206183.13451.34711.55630.9034517.1562
1INR0.01127920.009781820.012028710.01620390.01872030.01086730.206367

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Algerian Dinar
1 KWD444.36800 DZD
5 KWD2221.84000 DZD
10 KWD4443.68000 DZD
20 KWD8887.36000 DZD
50 KWD22218.40000 DZD
100 KWD44436.80000 DZD
250 KWD111092.00000 DZD
500 KWD222184.00000 DZD
1000 KWD444368.00000 DZD
2000 KWD888736.00000 DZD
5000 KWD2221840.00000 DZD
10000 KWD4443680.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Kuwaiti Dinar
1 DZD0.00225 KWD
5 DZD0.01125 KWD
10 DZD0.02250 KWD
20 DZD0.04501 KWD
50 DZD0.11252 KWD
100 DZD0.22504 KWD
250 DZD0.56260 KWD
500 DZD1.12520 KWD
1000 DZD2.25039 KWD
2000 DZD4.50078 KWD
5000 DZD11.25195 KWD
10000 DZD22.50390 KWD