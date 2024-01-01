Kuveyt dinarından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile KWD → DZD çevirin

1.000 kwd
436.360 dzd

1.00000 KWD = 436.36000 DZD

09:28 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854951.0732589.11711.452861.652040.94774518.3105
1 GBP1.1696611.25535104.2381.699371.932351.1085421.4173
1 USD0.931750.796591183.03481.35371.539290.8830517.0608
1 INR0.01122120.009593450.012043110.01630280.01853790.01063470.205466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Cezayir Dinarı
1 KWD436.36000 DZD
5 KWD2181.80000 DZD
10 KWD4363.60000 DZD
20 KWD8727.20000 DZD
50 KWD21818.00000 DZD
100 KWD43636.00000 DZD
250 KWD109090.00000 DZD
500 KWD218180.00000 DZD
1000 KWD436360.00000 DZD
2000 KWD872720.00000 DZD
5000 KWD2181800.00000 DZD
10000 KWD4363600.00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Kuveyt Dinarı
1 DZD0.00229 KWD
5 DZD0.01146 KWD
10 DZD0.02292 KWD
20 DZD0.04583 KWD
50 DZD0.11458 KWD
100 DZD0.22917 KWD
250 DZD0.57292 KWD
500 DZD1.14585 KWD
1000 DZD2.29169 KWD
2000 DZD4.58338 KWD
5000 DZD11.45845 KWD
10000 DZD22.91690 KWD