2.000 Kuveyt dinarından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile KWD → DZD çevirin

1,000ك KWD = 433,8دج DZD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → DZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DZD
1 KWD → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek435,6370439,3200
Düşük433,4750432,3610
Ortalama434,4872434,6822
Değişim-0.18%-1.08%
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1 KWD → DZD istatistikleri

KWD → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 435,6370, en düşük 433,4750 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 434,4872 oldu. KWD → DZD kurundaki değişiklik -0.18 değerindeydi.

KWD → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 439,3200, en düşük 432,3610 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 434,6822 oldu. KWD → DZD kurundaki değişiklik -1.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - DZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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KWD → AED

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Cezayir Dinarı
1 KWD433,81100 DZD
5 KWD2.169,05500 DZD
10 KWD4.338,11000 DZD
20 KWD8.676,22000 DZD
50 KWD21.690,55000 DZD
100 KWD43.381,10000 DZD
250 KWD108.452,75000 DZD
500 KWD216.905,50000 DZD
1000 KWD433.811,00000 DZD
2000 KWD867.622,00000 DZD
5000 KWD2.169.055,00000 DZD
10000 KWD4.338.110,00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Kuveyt Dinarı
1 DZD0,00231 KWD
5 DZD0,01153 KWD
10 DZD0,02305 KWD
20 DZD0,04610 KWD
50 DZD0,11526 KWD
100 DZD0,23052 KWD
250 DZD0,57629 KWD
500 DZD1,15258 KWD
1000 DZD2,30515 KWD
2000 DZD4,61030 KWD
5000 DZD11,52575 KWD
10000 DZD23,05150 KWD