دينار كويتي إلى يوان صيني

تحويل KWD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
23661.30 cny

1.00000 KWD = 23.66130 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 18:2 UTC
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KWD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0664588.65881.436611.659720.9635518.2962
1GBP1.15311.2297102.231.656531.913781.1109821.097
1USD0.93770.813206183.13451.34711.55630.9034517.1562
1INR0.01127920.009781820.012028710.01620390.01872030.01086730.206367

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Chinese Yuan RMB
1 KWD23.66130 CNY
5 KWD118.30650 CNY
10 KWD236.61300 CNY
20 KWD473.22600 CNY
50 KWD1183.06500 CNY
100 KWD2366.13000 CNY
250 KWD5915.32500 CNY
500 KWD11830.65000 CNY
1000 KWD23661.30000 CNY
2000 KWD47322.60000 CNY
5000 KWD118306.50000 CNY
10000 KWD236613.00000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Kuwaiti Dinar
1 CNY0.04226 KWD
5 CNY0.21132 KWD
10 CNY0.42263 KWD
20 CNY0.84526 KWD
50 CNY2.11315 KWD
100 CNY4.22631 KWD
250 CNY10.56577 KWD
500 CNY21.13155 KWD
1000 CNY42.26310 KWD
2000 CNY84.52620 KWD
5000 CNY211.31550 KWD
10000 CNY422.63100 KWD