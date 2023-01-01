دينار أردني إلى دينار تونسي

تحويل JOD إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٤٬٤٤٨٫٣٨٠ tnd

1.00000 JOD = 4.44838 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 16:20 UTC
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JOD إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065888.60481.436751.661160.9634518.3155
1GBP1.1533411.22925102.1931.657091.915911.1111821.1243
1USD0.938250.813504183.13451.348051.55860.9039517.1847
1INR0.01128610.00978540.012028710.01621530.0187480.01087330.20671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / Tunisian Dinar
1 JOD4.44838 TND
5 JOD22.24190 TND
10 JOD44.48380 TND
20 JOD88.96760 TND
50 JOD222.41900 TND
100 JOD444.83800 TND
250 JOD1112.09500 TND
500 JOD2224.19000 TND
1000 JOD4448.38000 TND
2000 JOD8896.76000 TND
5000 JOD22241.90000 TND
10000 JOD44483.80000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الدينار الأردني
1 TND0.22480 JOD
5 TND1.12400 JOD
10 TND2.24801 JOD
20 TND4.49602 JOD
50 TND11.24005 JOD
100 TND22.48010 JOD
250 TND56.20025 JOD
500 TND112.40050 JOD
1000 TND224.80100 JOD
2000 TND449.60200 JOD
5000 TND1124.00500 JOD
10000 TND2248.01000 JOD