دينار أردني إلى ليو روماني

تحويل JOD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
6579.94 ron

1.00000 JOD = 6.57994 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 16:19 UTC
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JOD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.58811.43681.661110.963318.3106
1GBP1.1535411.2291102.1811.657261.915981.111221.1201
1USD0.938450.813603183.13451.348351.558850.90417.1834
1INR0.01128820.009786590.012028710.01621890.01875090.01087390.206694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / Romanian Leu
1 JOD6.57994 RON
5 JOD32.89970 RON
10 JOD65.79940 RON
20 JOD131.59880 RON
50 JOD328.99700 RON
100 JOD657.99400 RON
250 JOD1644.98500 RON
500 JOD3289.97000 RON
1000 JOD6579.94000 RON
2000 JOD13159.88000 RON
5000 JOD32899.70000 RON
10000 JOD65799.40000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الدينار الأردني
1 RON0.15198 JOD
5 RON0.75989 JOD
10 RON1.51977 JOD
20 RON3.03954 JOD
50 RON7.59885 JOD
100 RON15.19770 JOD
250 RON37.99425 JOD
500 RON75.98850 JOD
1000 RON151.97700 JOD
2000 RON303.95400 JOD
5000 RON759.88500 JOD
10000 RON1519.77000 JOD