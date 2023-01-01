دينار أردني إلى نيراس نيجيري

تحويل JOD إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
1090900 ngn

1.00000 JOD = 1090.90000 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 16:17 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

JOD إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 NGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.0656588.59231.436921.66080.9631518.3096
1GBP1.1534711.2292102.1891.657451.915691.1109621.1196
1USD0.93840.813537183.13451.34841.558480.9037517.1816
1INR0.01128770.00978580.012028710.01621950.01874650.01087090.206672

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

JOD إلى CAD

JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدينار الأردني / النيرة النيجيرية
1 JOD1090.90000 NGN
5 JOD5454.50000 NGN
10 JOD10909.00000 NGN
20 JOD21818.00000 NGN
50 JOD54545.00000 NGN
100 JOD109090.00000 NGN
250 JOD272725.00000 NGN
500 JOD545450.00000 NGN
1000 JOD1090900.00000 NGN
2000 JOD2181800.00000 NGN
5000 JOD5454500.00000 NGN
10000 JOD10909000.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الدينار الأردني
1 NGN0.00092 JOD
5 NGN0.00458 JOD
10 NGN0.00917 JOD
20 NGN0.01833 JOD
50 NGN0.04583 JOD
100 NGN0.09167 JOD
250 NGN0.22917 JOD
500 NGN0.45834 JOD
1000 NGN0.91667 JOD
2000 NGN1.83335 JOD
5000 NGN4.58337 JOD
10000 NGN9.16674 JOD