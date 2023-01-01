دينار أردني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل JOD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
5387.02 ils

1.00000 JOD = 5.38702 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 16:14 UTC
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JOD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065988.61311.437211.660930.9631518.3088
1GBP1.1536711.2297102.231.658071.916171.1111621.1223
1USD0.93820.813206183.13451.348351.558240.903617.1768
1INR0.0112850.009781820.012028710.01621890.01874360.01086910.206615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

JOD إلى CAD

JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / Israeli New Sheqel
1 JOD5.38702 ILS
5 JOD26.93510 ILS
10 JOD53.87020 ILS
20 JOD107.74040 ILS
50 JOD269.35100 ILS
100 JOD538.70200 ILS
250 JOD1346.75500 ILS
500 JOD2693.51000 ILS
1000 JOD5387.02000 ILS
2000 JOD10774.04000 ILS
5000 JOD26935.10000 ILS
10000 JOD53870.20000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الدينار الأردني
1 ILS0.18563 JOD
5 ILS0.92815 JOD
10 ILS1.85631 JOD
20 ILS3.71262 JOD
50 ILS9.28155 JOD
100 ILS18.56310 JOD
250 ILS46.40775 JOD
500 ILS92.81550 JOD
1000 ILS185.63100 JOD
2000 ILS371.26200 JOD
5000 ILS928.15500 JOD
10000 ILS1856.31000 JOD