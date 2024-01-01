Ürdün dinarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile JOD → ILS çevirin

1.000 jod
5.135,78 ils

1.00000 JOD = 5.13578 ILS

07:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855661.0736589.14141.454211.653420.94926518.3271
1 GBP1.1686911.25475104.1781.69951.932321.109421.4185
1 USD0.931450.796972183.02651.354451.540.8842517.0699
1 INR0.01121810.0095990.012044410.01631350.01854830.01065020.205596

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ürdün dinarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 JOD5.13578 ILS
5 JOD25.67890 ILS
10 JOD51.35780 ILS
20 JOD102.71560 ILS
50 JOD256.78900 ILS
100 JOD513.57800 ILS
250 JOD1283.94500 ILS
500 JOD2567.89000 ILS
1000 JOD5135.78000 ILS
2000 JOD10271.56000 ILS
5000 JOD25678.90000 ILS
10000 JOD51357.80000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Ürdün Dinarı
1 ILS0.19471 JOD
5 ILS0.97356 JOD
10 ILS1.94712 JOD
20 ILS3.89424 JOD
50 ILS9.73560 JOD
100 ILS19.47120 JOD
250 ILS48.67800 JOD
500 ILS97.35600 JOD
1000 ILS194.71200 JOD
2000 ILS389.42400 JOD
5000 ILS973.56000 JOD
10000 ILS1947.12000 JOD