دولار جامايكي إلى ليرة تركية

تحويل JMD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
١٧٤٫٣٧ try

1.00000 JMD = 0.17437 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 16:6 UTC
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JMD إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066488.65461.437991.661320.963318.3194
1GBP1.15311.2296102.2221.658051.915561.1106921.1229
1USD0.937750.813273183.13451.348451.557880.903317.1787
1INR0.01127970.009782610.012028710.01622010.01873920.01086550.206637

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / ليرة تركية
1 JMD0.17437 TRY
5 JMD0.87184 TRY
10 JMD1.74368 TRY
20 JMD3.48736 TRY
50 JMD8.71840 TRY
100 JMD17.43680 TRY
250 JMD43.59200 TRY
500 JMD87.18400 TRY
1000 JMD174.36800 TRY
2000 JMD348.73600 TRY
5000 JMD871.84000 TRY
10000 JMD1743.68000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / دولار جامايكي
1 TRY5.73498 JMD
5 TRY28.67490 JMD
10 TRY57.34980 JMD
20 TRY114.69960 JMD
50 TRY286.74900 JMD
100 TRY573.49800 JMD
250 TRY1433.74500 JMD
500 TRY2867.49000 JMD
1000 TRY5734.98000 JMD
2000 TRY11469.96000 JMD
5000 TRY28674.90000 JMD
10000 TRY57349.80000 JMD