Jamaika dolarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile JMD → TRY çevirin

1.000 jmd
196,87 try

1.00000 JMD = 0.19687 TRY

07:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855281.0736589.14311.453881.652910.9492118.3247
1 GBP1.1692111.25535104.2291.699931.932651.1098221.4259
1 USD0.93140.796591183.02811.354151.539530.8841517.0677
1 INR0.01121790.009594230.012044110.01630950.01854220.01064880.205565

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Jamaika dolarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Türk Lirası
1 JMD0.19687 TRY
5 JMD0.98436 TRY
10 JMD1.96873 TRY
20 JMD3.93746 TRY
50 JMD9.84365 TRY
100 JMD19.68730 TRY
250 JMD49.21825 TRY
500 JMD98.43650 TRY
1000 JMD196.87300 TRY
2000 JMD393.74600 TRY
5000 JMD984.36500 TRY
10000 JMD1968.73000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Jamaika Doları
1 TRY5.07940 JMD
5 TRY25.39700 JMD
10 TRY50.79400 JMD
20 TRY101.58800 JMD
50 TRY253.97000 JMD
100 TRY507.94000 JMD
250 TRY1269.85000 JMD
500 TRY2539.70000 JMD
1000 TRY5079.40000 JMD
2000 TRY10158.80000 JMD
5000 TRY25397.00000 JMD
10000 TRY50794.00000 JMD