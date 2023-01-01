دولار جامايكي إلى نيراس نيجيري

تحويل JMD إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٤٬٩٧٠٫٥٠ ngn

1.00000 JMD = 4.97050 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 16:2 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

JMD إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 NGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066388.64631.437911.660520.963218.3091
1GBP1.153211.22965102.2261.658181.91491.1107721.114
1USD0.937850.81324183.13451.34851.557270.903317.1707
1INR0.01128080.009782210.012028710.01622070.01873190.01086550.206541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جامايكي / النيرة النيجيرية
1 JMD4.97050 NGN
5 JMD24.85250 NGN
10 JMD49.70500 NGN
20 JMD99.41000 NGN
50 JMD248.52500 NGN
100 JMD497.05000 NGN
250 JMD1242.62500 NGN
500 JMD2485.25000 NGN
1000 JMD4970.50000 NGN
2000 JMD9941.00000 NGN
5000 JMD24852.50000 NGN
10000 JMD49705.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار جامايكي
1 NGN0.20119 JMD
5 NGN1.00594 JMD
10 NGN2.01187 JMD
20 NGN4.02374 JMD
50 NGN10.05935 JMD
100 NGN20.11870 JMD
250 NGN50.29675 JMD
500 NGN100.59350 JMD
1000 NGN201.18700 JMD
2000 NGN402.37400 JMD
5000 NGN1005.93500 JMD
10000 NGN2011.87000 JMD