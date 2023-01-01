دولار جامايكي إلى روبية إندونيسية

تحويل JMD إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٩٨٬٨٧٤٫٦٠ idr

1.00000 JMD = 98.87460 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

JMD إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 IDR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066488.65461.437931.660540.9633518.3045
1GBP1.1532711.22985102.2431.658331.915061.11121.1101
1USD0.937750.813107183.13451.34841.557150.9033517.1648
1INR0.01127970.009780620.012028710.01621950.01873050.01086610.20647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جامايكي / الروبية الإندونيسية
1 JMD98.87460 IDR
5 JMD494.37300 IDR
10 JMD988.74600 IDR
20 JMD1977.49200 IDR
50 JMD4943.73000 IDR
100 JMD9887.46000 IDR
250 JMD24718.65000 IDR
500 JMD49437.30000 IDR
1000 JMD98874.60000 IDR
2000 JMD197749.20000 IDR
5000 JMD494373.00000 IDR
10000 JMD988746.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار جامايكي
1 IDR0.01011 JMD
5 IDR0.05057 JMD
10 IDR0.10114 JMD
20 IDR0.20228 JMD
50 IDR0.50569 JMD
100 IDR1.01138 JMD
250 IDR2.52845 JMD
500 IDR5.05690 JMD
1000 IDR10.11380 JMD
2000 IDR20.22760 JMD
5000 IDR50.56900 JMD
10000 IDR101.13800 JMD