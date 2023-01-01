غورد هايتي إلى ريال برازيلي

تحويل HTG إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
٣٦٫٥٣ brl

1.00000 HTG = 0.03653 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 14:8 UTC
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HTG إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.064188.47541.438131.66110.963318.3372
1GBP1.153411.227102.021.658291.915391.1110721.1444
1USD0.939750.814996183.14581.35151.561040.905317.2326
1INR0.01130260.009802010.012027110.01625460.01877470.01088810.207258

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / الريال البرازيلي
1 HTG0.03653 BRL
5 HTG0.18264 BRL
10 HTG0.36528 BRL
20 HTG0.73055 BRL
50 HTG1.82638 BRL
100 HTG3.65276 BRL
250 HTG9.13190 BRL
500 HTG18.26380 BRL
1000 HTG36.52760 BRL
2000 HTG73.05520 BRL
5000 HTG182.63800 BRL
10000 HTG365.27600 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Haiti Gourde
1 BRL27.37660 HTG
5 BRL136.88300 HTG
10 BRL273.76600 HTG
20 BRL547.53200 HTG
50 BRL1368.83000 HTG
100 BRL2737.66000 HTG
250 BRL6844.15000 HTG
500 BRL13688.30000 HTG
1000 BRL27376.60000 HTG
2000 BRL54753.20000 HTG
5000 BRL136883.00000 HTG
10000 BRL273766.00000 HTG