كونا كرواتية إلى دونغ فيتنامي

تحويل HRK إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٣٬٤٥٤٬٢٠٠ vnd

1.00000 HRK = 3454.20000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 9:18 UTC
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HRK إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0640588.4721.438491.661930.963318.335
1GBP1.1527411.2266101.9871.658241.915811.1104321.1359
1USD0.93980.815262183.14651.35191.561890.905317.2313
1INR0.0113030.009805120.01202710.01625930.01878480.0108880.20724

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Vietnamese Dong
1 HRK3454.20000 VND
5 HRK17271.00000 VND
10 HRK34542.00000 VND
20 HRK69084.00000 VND
50 HRK172710.00000 VND
100 HRK345420.00000 VND
250 HRK863550.00000 VND
500 HRK1727100.00000 VND
1000 HRK3454200.00000 VND
2000 HRK6908400.00000 VND
5000 HRK17271000.00000 VND
10000 HRK34542000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Croatian Kuna
1 VND0.00029 HRK
5 VND0.00145 HRK
10 VND0.00290 HRK
20 VND0.00579 HRK
50 VND0.01448 HRK
100 VND0.02895 HRK
250 VND0.07238 HRK
500 VND0.14475 HRK
1000 VND0.28950 HRK
2000 VND0.57901 HRK
5000 VND1.44751 HRK
10000 VND2.89503 HRK