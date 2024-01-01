Hırvat kunasından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile HRK → VND çevirin

1.000 hrk
3.481.590 vnd

1.00000 HRK = 3481.59000 VND

04:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538351.0731589.0811.453421.653670.9498318.3381
1 GBP1.1711911.25685104.331.702211.936741.1124321.4772
1 USD0.931850.79564183.00891.354351.540950.885117.0881
1 INR0.01122570.0095850.012046910.01631570.01856370.01066270.205859

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Hırvat kunasından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

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HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Vietnam Dongu
1 HRK3481.59000 VND
5 HRK17407.95000 VND
10 HRK34815.90000 VND
20 HRK69631.80000 VND
50 HRK174079.50000 VND
100 HRK348159.00000 VND
250 HRK870397.50000 VND
500 HRK1740795.00000 VND
1000 HRK3481590.00000 VND
2000 HRK6963180.00000 VND
5000 HRK17407950.00000 VND
10000 HRK34815900.00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Hırvat Kunası
1 VND0.00029 HRK
5 VND0.00144 HRK
10 VND0.00287 HRK
20 VND0.00574 HRK
50 VND0.01436 HRK
100 VND0.02872 HRK
250 VND0.07181 HRK
500 VND0.14361 HRK
1000 VND0.28723 HRK
2000 VND0.57445 HRK
5000 VND1.43613 HRK
10000 VND2.87225 HRK