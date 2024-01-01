200.000 Vietnam dongundan Hırvat kunasına
Reel döviz kuru ile VND → HRK çevirin
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VND → HRK çevrim grafiği
1 VND = 0,00028 HRK
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|1 VND → HRK
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0003
|0,0003
|Düşük
|0,0003
|0,0003
|Ortalama
|0,0003
|0,0003
|Değişim
|-0.89%
|-1.78%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → HRK istatistikleri
VND → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. VND → HRK kurundaki değişiklik -0.89 değerindeydi.
VND → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. VND → HRK kurundaki değişiklik -1.78 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Norveç Kronu
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Hırvat Kunası
|1000 VND
|0,27650 HRK
|2000 VND
|0,55301 HRK
|5000 VND
|1,38252 HRK
|10000 VND
|2,76503 HRK
|20000 VND
|5,53006 HRK
|50000 VND
|13,82515 HRK
|100000 VND
|27,65030 HRK
|200000 VND
|55,30060 HRK
|500000 VND
|138,25150 HRK
|1000000 VND
|276,50300 HRK
|2000000 VND
|553,00600 HRK
|5000000 VND
|1.382,51500 HRK
|Çevrim kurları Hırvat Kunası / Vietnam Dongu
|1 HRK
|3.616,60000 VND
|5 HRK
|18.083,00000 VND
|10 HRK
|36.166,00000 VND
|20 HRK
|72.332,00000 VND
|50 HRK
|180.830,00000 VND
|100 HRK
|361.660,00000 VND
|250 HRK
|904.150,00000 VND
|500 HRK
|1.808.300,00000 VND
|1000 HRK
|3.616.600,00000 VND
|2000 HRK
|7.233.200,00000 VND
|5000 HRK
|18.083.000,00000 VND
|10000 HRK
|36.166.000,00000 VND