100 bin Vietnam dongundan Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile VND → HRK çevirin

1,000₫ VND = 0,0002765kn HRK

02:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → HRK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HRK
1 VND → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00030,0003
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0003
Değişim-0.89%-1.78%
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1 VND → HRK istatistikleri

VND → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. VND → HRK kurundaki değişiklik -0.89 değerindeydi.

VND → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. VND → HRK kurundaki değişiklik -1.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - HRK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.393,471,40234,663154,2
1 AUD0,65110,6150,872906,940,91322,56100,361
1 EUR1,0591,62711,4181.475,751,48536,709163,31
1 SGD0,7471,1470,70511.040,561,04725,884115,148

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Hırvat Kunası
1000 VND0,27650 HRK
2000 VND0,55301 HRK
5000 VND1,38252 HRK
10000 VND2,76503 HRK
20000 VND5,53006 HRK
50000 VND13,82515 HRK
100000 VND27,65030 HRK
200000 VND55,30060 HRK
500000 VND138,25150 HRK
1000000 VND276,50300 HRK
2000000 VND553,00600 HRK
5000000 VND1.382,51500 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Vietnam Dongu
1 HRK3.616,60000 VND
5 HRK18.083,00000 VND
10 HRK36.166,00000 VND
20 HRK72.332,00000 VND
50 HRK180.830,00000 VND
100 HRK361.660,00000 VND
250 HRK904.150,00000 VND
500 HRK1.808.300,00000 VND
1000 HRK3.616.600,00000 VND
2000 HRK7.233.200,00000 VND
5000 HRK18.083.000,00000 VND
10000 HRK36.166.000,00000 VND