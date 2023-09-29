5 Hırvat kunasından Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile HRK → VND çevirin
HRK → VND çevrim grafiği
1 HRK = 3.451,36000 VND
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hırvat kunasından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hırvat Kunası / Vietnam Dongu
|1 HRK
|3451.36000 VND
|5 HRK
|17256.80000 VND
|10 HRK
|34513.60000 VND
|20 HRK
|69027.20000 VND
|50 HRK
|172568.00000 VND
|100 HRK
|345136.00000 VND
|250 HRK
|862840.00000 VND
|500 HRK
|1725680.00000 VND
|1000 HRK
|3451360.00000 VND
|2000 HRK
|6902720.00000 VND
|5000 HRK
|17256800.00000 VND
|10000 HRK
|34513600.00000 VND