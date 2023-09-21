كونا كرواتية إلى روبية باكستانية

تحويل HRK إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
41549.80 pkr

1.00000 HRK = 41.54980 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:5 UTC
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HRK إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.064388.49811.438671.663750.964318.3528
1GBP1.1519411.2259101.9351.657111.916371.1108221.1394
1USD0.939650.815727183.15151.351751.563230.90617.244
1INR0.01129970.009810130.012026210.01625650.01879980.01089580.207381

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Pakistani Rupee
1 HRK41.54980 PKR
5 HRK207.74900 PKR
10 HRK415.49800 PKR
20 HRK830.99600 PKR
50 HRK2077.49000 PKR
100 HRK4154.98000 PKR
250 HRK10387.45000 PKR
500 HRK20774.90000 PKR
1000 HRK41549.80000 PKR
2000 HRK83099.60000 PKR
5000 HRK207749.00000 PKR
10000 HRK415498.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Croatian Kuna
1 PKR0.02407 HRK
5 PKR0.12034 HRK
10 PKR0.24067 HRK
20 PKR0.48135 HRK
50 PKR1.20337 HRK
100 PKR2.40675 HRK
250 PKR6.01687 HRK
500 PKR12.03375 HRK
1000 PKR24.06750 HRK
2000 PKR48.13500 HRK
5000 PKR120.33750 HRK
10000 PKR240.67500 HRK