Hırvat kunasından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile HRK → PKR çevirin

1.000 hrk
39.735,80 pkr

1.00000 HRK = 39.73580 PKR

05:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.35431.347450.93181.541070.795641.6435219.0554
1 CAD0.73838910.9949420.6880571.137910.5874921.2135614.0703
1 SGD0.7421431.0050810.6915551.143690.5904781.2197314.1418
1 EUR1.073151.453371.4460211.65380.853851.7637420.4493

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Hırvat kunasından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Pakistan Rupisi
1 HRK39.73580 PKR
5 HRK198.67900 PKR
10 HRK397.35800 PKR
20 HRK794.71600 PKR
50 HRK1986.79000 PKR
100 HRK3973.58000 PKR
250 HRK9933.95000 PKR
500 HRK19867.90000 PKR
1000 HRK39735.80000 PKR
2000 HRK79471.60000 PKR
5000 HRK198679.00000 PKR
10000 HRK397358.00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Hırvat Kunası
1 PKR0.02517 HRK
5 PKR0.12583 HRK
10 PKR0.25166 HRK
20 PKR0.50332 HRK
50 PKR1.25831 HRK
100 PKR2.51662 HRK
250 PKR6.29155 HRK
500 PKR12.58310 HRK
1000 PKR25.16620 HRK
2000 PKR50.33240 HRK
5000 PKR125.83100 HRK
10000 PKR251.66200 HRK