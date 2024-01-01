20 Pakistan rupisinden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile PKR → HRK çevirin

1,000₨ PKR = 0,02526kn HRK

10:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → HRK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HRK
1 PKR → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02530,0253
Düşük0,02520,0251
Ortalama0,02530,0252
Değişim0.00%0.27%
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1 PKR → HRK istatistikleri

PKR → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0253, en düşük 0,0252 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0253 oldu. PKR → HRK kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

PKR → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0253, en düşük 0,0251 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0252 oldu. PKR → HRK kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - HRK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,3950,7923,6731,4093,75434,54
1 EUR1,056189,1170,8373,8781,4883,96436,473
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,195106,53614,6361,7784,73843,602

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Hırvat Kunası
1 PKR0,02526 HRK
5 PKR0,12629 HRK
10 PKR0,25259 HRK
20 PKR0,50517 HRK
50 PKR1,26293 HRK
100 PKR2,52586 HRK
250 PKR6,31465 HRK
500 PKR12,62930 HRK
1000 PKR25,25860 HRK
2000 PKR50,51720 HRK
5000 PKR126,29300 HRK
10000 PKR252,58600 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Pakistan Rupisi
1 HRK39,59050 PKR
5 HRK197,95250 PKR
10 HRK395,90500 PKR
20 HRK791,81000 PKR
50 HRK1.979,52500 PKR
100 HRK3.959,05000 PKR
250 HRK9.897,62500 PKR
500 HRK19.795,25000 PKR
1000 HRK39.590,50000 PKR
2000 HRK79.181,00000 PKR
5000 HRK197.952,50000 PKR
10000 HRK395.905,00000 PKR