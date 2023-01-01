كتزال غواتيمالي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل GTQ إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 gtq
10559.30 btn

1.00000 GTQ = 10.55930 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 12:49 UTC
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GTQ إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063888.44491.437511.662450.962718.3338
1GBP1.1526711.2262101.9471.656961.916241.1096821.1327
1USD0.940050.815528183.14051.35131.562740.90517.2343
1INR0.01130650.009809030.012027810.01625320.01879640.01088520.207291

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / نغولتروم بوتاني
1 GTQ10.55930 BTN
5 GTQ52.79650 BTN
10 GTQ105.59300 BTN
20 GTQ211.18600 BTN
50 GTQ527.96500 BTN
100 GTQ1055.93000 BTN
250 GTQ2639.82500 BTN
500 GTQ5279.65000 BTN
1000 GTQ10559.30000 BTN
2000 GTQ21118.60000 BTN
5000 GTQ52796.50000 BTN
10000 GTQ105593.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Guatemalan Quetzal
1 BTN0.09470 GTQ
5 BTN0.47352 GTQ
10 BTN0.94704 GTQ
20 BTN1.89407 GTQ
50 BTN4.73518 GTQ
100 BTN9.47036 GTQ
250 BTN23.67590 GTQ
500 BTN47.35180 GTQ
1000 BTN94.70360 GTQ
2000 BTN189.40720 GTQ
5000 BTN473.51800 GTQ
10000 BTN947.03600 GTQ