دالاسي غامبي إلى فرنك سويسري

تحويل GMD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
١٤٫٠٢ chf

1.00000 GMD = 0.01402 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 12:20 UTC
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GMD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.062988.37961.43631.662730.962818.2586
1GBP1.15311.22585101.9291.656491.917641.1101121.0578
1USD0.940650.81576183.14951.35131.564330.905817.1781
1INR0.01131480.009810770.012026510.01625150.01881350.01089360.206593

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / الفرنك السويسري
1 GMD0.01402 CHF
5 GMD0.07008 CHF
10 GMD0.14016 CHF
20 GMD0.28032 CHF
50 GMD0.70081 CHF
100 GMD1.40162 CHF
250 GMD3.50405 CHF
500 GMD7.00810 CHF
1000 GMD14.01620 CHF
2000 GMD28.03240 CHF
5000 GMD70.08100 CHF
10000 GMD140.16200 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Gambian Dalasi
1 CHF71.34580 GMD
5 CHF356.72900 GMD
10 CHF713.45800 GMD
20 CHF1426.91600 GMD
50 CHF3567.29000 GMD
100 CHF7134.58000 GMD
250 CHF17836.45000 GMD
500 CHF35672.90000 GMD
1000 CHF71345.80000 GMD
2000 CHF142691.60000 GMD
5000 CHF356729.00000 GMD
10000 CHF713458.00000 GMD