Gambiya dalaşından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile GMD → CHF çevirin

1.000 gmd
13,11 chf

1.00000 GMD = 0.01311 CHF

04:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853641.0725589.02671.452821.653890.9498118.3365
1 GBP1.1714511.25645104.2911.701921.937471.1126621.4805
1 USD0.932350.795893183.00471.354551.542020.8855517.0962
1 INR0.01123260.009588530.012047510.0163190.01857750.01066870.205967

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Gambiya dalaşından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / İsviçre Frangı
1 GMD0.01311 CHF
5 GMD0.06554 CHF
10 GMD0.13108 CHF
20 GMD0.26216 CHF
50 GMD0.65540 CHF
100 GMD1.31080 CHF
250 GMD3.27700 CHF
500 GMD6.55400 CHF
1000 GMD13.10800 CHF
2000 GMD26.21600 CHF
5000 GMD65.54000 CHF
10000 GMD131.08000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Gambiya Dalaşı
1 CHF76.28950 GMD
5 CHF381.44750 GMD
10 CHF762.89500 GMD
20 CHF1525.79000 GMD
50 CHF3814.47500 GMD
100 CHF7628.95000 GMD
250 CHF19072.37500 GMD
500 CHF38144.75000 GMD
1000 CHF76289.50000 GMD
2000 CHF152579.00000 GMD
5000 CHF381447.50000 GMD
10000 CHF762895.00000 GMD