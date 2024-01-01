5 Gambiya dalaşından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile GMD → CHF çevirin

5 gmd
0,07 chf

1,000 GMD = 0,01350 CHF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Gambiya dalaşından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / İsviçre Frangı
1 GMD0,01350 CHF
5 GMD0,06751 CHF
10 GMD0,13502 CHF
20 GMD0,27004 CHF
50 GMD0,67509 CHF
100 GMD1,35018 CHF
250 GMD3,37545 CHF
500 GMD6,75090 CHF
1000 GMD13,50180 CHF
2000 GMD27,00360 CHF
5000 GMD67,50900 CHF
10000 GMD135,01800 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Gambiya Dalaşı
1 CHF74,06420 GMD
5 CHF370,32100 GMD
10 CHF740,64200 GMD
20 CHF1.481,28400 GMD
50 CHF3.703,21000 GMD
100 CHF7.406,42000 GMD
250 CHF18.516,05000 GMD
500 CHF37.032,10000 GMD
1000 CHF74.064,20000 GMD
2000 CHF148.128,40000 GMD
5000 CHF370.321,00000 GMD
10000 CHF740.642,00000 GMD