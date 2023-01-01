جنيه جبل طارق إلى ليرة تركية

تحويل GIP إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 gip
33440.30 try

1.00000 GIP = 33.44030 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 12:16 UTC
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GIP إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.063388.38021.436681.66180.963118.2462
1GBP1.1528711.2259101.8951.656371.915921.1103321.0364
1USD0.94050.815727183.11881.351151.562870.905617.16
1INR0.01131470.009813990.01203110.01625560.01880280.01089520.206451

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / ليرة تركية
1 GIP33.44030 TRY
5 GIP167.20150 TRY
10 GIP334.40300 TRY
20 GIP668.80600 TRY
50 GIP1672.01500 TRY
100 GIP3344.03000 TRY
250 GIP8360.07500 TRY
500 GIP16720.15000 TRY
1000 GIP33440.30000 TRY
2000 GIP66880.60000 TRY
5000 GIP167201.50000 TRY
10000 GIP334403.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / جنيه جبل طارق
1 TRY0.02990 GIP
5 TRY0.14952 GIP
10 TRY0.29904 GIP
20 TRY0.59808 GIP
50 TRY1.49520 GIP
100 TRY2.99040 GIP
250 TRY7.47600 GIP
500 TRY14.95200 GIP
1000 TRY29.90400 GIP
2000 TRY59.80800 GIP
5000 TRY149.52000 GIP
10000 TRY299.04000 GIP