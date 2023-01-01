جنيه جبل طارق إلى ليف بلغاري

تحويل GIP إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٢٬٢٦٧٫٣١ bgn

1.00000 GIP = 2.26731 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 12:3 UTC
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GIP إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.063488.35151.436871.661560.962718.2214
1GBP1.1532711.2264101.8941.657111.916251.1102521.0144
1USD0.94040.815395183.0841.35121.56250.905317.135
1INR0.01131840.00981410.01203610.01626310.01880630.01089620.206237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / لياف بلغاري
1 GIP2.26731 BGN
5 GIP11.33655 BGN
10 GIP22.67310 BGN
20 GIP45.34620 BGN
50 GIP113.36550 BGN
100 GIP226.73100 BGN
250 GIP566.82750 BGN
500 GIP1133.65500 BGN
1000 GIP2267.31000 BGN
2000 GIP4534.62000 BGN
5000 GIP11336.55000 BGN
10000 GIP22673.10000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / جنيه جبل طارق
1 BGN0.44105 GIP
5 BGN2.20526 GIP
10 BGN4.41052 GIP
20 BGN8.82104 GIP
50 BGN22.05260 GIP
100 BGN44.10520 GIP
250 BGN110.26300 GIP
500 BGN220.52600 GIP
1000 BGN441.05200 GIP
2000 BGN882.10400 GIP
5000 BGN2205.26000 GIP
10000 BGN4410.52000 GIP