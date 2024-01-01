Cebelitarık lirasından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile GIP → BGN çevirin

1.000 gip
2.290,64 bgn

1.00000 GIP = 2.29064 BGN

03:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853821.072789.04381.452861.6540.94971518.338
1 GBP1.1712111.25635104.2881.70161.937171.1123121.4776
1 USD0.932250.795957183.0091.35441.54190.8853517.0952
1 INR0.01123040.00958880.012046910.01631630.01857510.01066570.205944

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Cebelitarık lirasından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cebelitarık lirası için en iyi döviz çiftleri

GIP → USD

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GIP → JPY

GIP → RUB

GIP → AUD

GIP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Bulgar Levası
1 GIP2.29064 BGN
5 GIP11.45320 BGN
10 GIP22.90640 BGN
20 GIP45.81280 BGN
50 GIP114.53200 BGN
100 GIP229.06400 BGN
250 GIP572.66000 BGN
500 GIP1145.32000 BGN
1000 GIP2290.64000 BGN
2000 GIP4581.28000 BGN
5000 GIP11453.20000 BGN
10000 GIP22906.40000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Cebelitarık Lirası
1 BGN0.43656 GIP
5 BGN2.18280 GIP
10 BGN4.36559 GIP
20 BGN8.73118 GIP
50 BGN21.82795 GIP
100 BGN43.65590 GIP
250 BGN109.13975 GIP
500 BGN218.27950 GIP
1000 BGN436.55900 GIP
2000 BGN873.11800 GIP
5000 BGN2182.79500 GIP
10000 BGN4365.59000 GIP