سيدي غاني إلى دولار جامايكي

تحويل GHS إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
١٣٬٨٠٩٫٥٠ jmd

1.00000 GHS = 13.80950 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:52 UTC
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GHS إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.06488.3931.437521.661590.962918.2015
1GBP1.1533411.22715101.9471.657941.916371.1105520.9925
1USD0.939850.814896183.07611.351051.561650.90517.1067
1INR0.01131310.009809030.012037210.01626280.01879780.01089360.205916

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / دولار جامايكي
1 GHS13.80950 JMD
5 GHS69.04750 JMD
10 GHS138.09500 JMD
20 GHS276.19000 JMD
50 GHS690.47500 JMD
100 GHS1380.95000 JMD
250 GHS3452.37500 JMD
500 GHS6904.75000 JMD
1000 GHS13809.50000 JMD
2000 GHS27619.00000 JMD
5000 GHS69047.50000 JMD
10000 GHS138095.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Ghanaian Cedi
1 JMD0.07241 GHS
5 JMD0.36207 GHS
10 JMD0.72414 GHS
20 JMD1.44827 GHS
50 JMD3.62068 GHS
100 JMD7.24137 GHS
250 JMD18.10342 GHS
500 JMD36.20685 GHS
1000 JMD72.41370 GHS
2000 JMD144.82740 GHS
5000 JMD362.06850 GHS
10000 JMD724.13700 GHS