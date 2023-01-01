جنيه جزر فوكلاند إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل FKP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fkp
٤٬٦٩٣٫٨٨ ils

1.00000 FKP = 4.69388 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 11:7 UTC
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FKP إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868351.064388.38971.437821.661410.9642518.1831
1GBP1.1516111.2256101.7861.655721.913211.1104420.9389
1USD0.93960.815927183.04961.350951.561040.9060517.0846
1INR0.01131350.009824570.01204110.01626680.01879640.01090970.205716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جزر فوكلاند جنيه

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Israeli New Sheqel
1 FKP4.69388 ILS
5 FKP23.46940 ILS
10 FKP46.93880 ILS
20 FKP93.87760 ILS
50 FKP234.69400 ILS
100 FKP469.38800 ILS
250 FKP1173.47000 ILS
500 FKP2346.94000 ILS
1000 FKP4693.88000 ILS
2000 FKP9387.76000 ILS
5000 FKP23469.40000 ILS
10000 FKP46938.80000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / جنيه جزر فوكلاند
1 ILS0.21304 FKP
5 ILS1.06522 FKP
10 ILS2.13044 FKP
20 ILS4.26088 FKP
50 ILS10.65220 FKP
100 ILS21.30440 FKP
250 ILS53.26100 FKP
500 ILS106.52200 FKP
1000 ILS213.04400 FKP
2000 ILS426.08800 FKP
5000 ILS1065.22000 FKP
10000 ILS2130.44000 FKP