Falkland Adaları poundundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile FKP → ILS çevirin

1.000 fkp
4.586,01 ils

1.00000 FKP = 4.58601 ILS

02:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853821.0730589.08031.453181.654280.9499218.3416
1 GBP1.1712111.25675104.331.701951.937491.1125521.4816
1 USD0.931950.795703183.0161.354251.541660.8852517.093
1 INR0.01122580.009584940.012045910.01631310.01857070.01066360.2059

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Falkland Adaları poundundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Yeni İsrail Şekeli
1 FKP4.58601 ILS
5 FKP22.93005 ILS
10 FKP45.86010 ILS
20 FKP91.72020 ILS
50 FKP229.30050 ILS
100 FKP458.60100 ILS
250 FKP1146.50250 ILS
500 FKP2293.00500 ILS
1000 FKP4586.01000 ILS
2000 FKP9172.02000 ILS
5000 FKP22930.05000 ILS
10000 FKP45860.10000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Falkland Adaları Poundu
1 ILS0.21805 FKP
5 ILS1.09028 FKP
10 ILS2.18055 FKP
20 ILS4.36110 FKP
50 ILS10.90275 FKP
100 ILS21.80550 FKP
250 ILS54.51375 FKP
500 ILS109.02750 FKP
1000 ILS218.05500 FKP
2000 ILS436.11000 FKP
5000 ILS1090.27500 FKP
10000 ILS2180.55000 FKP