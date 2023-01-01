2000 Yeni İsrail şekelinden Falkland Adaları pounduna
Reel döviz kuru ile ILS → FKP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Yeni İsrail Şekeli
|1 FKP
|4.66614 ILS
|5 FKP
|23.33070 ILS
|10 FKP
|46.66140 ILS
|20 FKP
|93.32280 ILS
|50 FKP
|233.30700 ILS
|100 FKP
|466.61400 ILS
|250 FKP
|1166.53500 ILS
|500 FKP
|2333.07000 ILS
|1000 FKP
|4666.14000 ILS
|2000 FKP
|9332.28000 ILS
|5000 FKP
|23330.70000 ILS
|10000 FKP
|46661.40000 ILS