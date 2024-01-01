10 bin Falkland Adaları poundundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile FKP → ILS çevirin

1,000£ FKP = 4,725₪ ILS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → ILS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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ILS
1 FKP → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,91775,0573
Düşük4,72464,7246
Ortalama4,84214,8910
Değişim-2.73%-1.89%
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1 FKP → ILS istatistikleri

FKP → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,9177, en düşük 4,7246 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8421 oldu. FKP → ILS kurundaki değişiklik -2.73 değerindeydi.

FKP → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,0573, en düşük 4,7246 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8910 oldu. FKP → ILS kurundaki değişiklik -1.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - ILS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

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FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Yeni İsrail Şekeli
1 FKP4,72461 ILS
5 FKP23,62305 ILS
10 FKP47,24610 ILS
20 FKP94,49220 ILS
50 FKP236,23050 ILS
100 FKP472,46100 ILS
250 FKP1.181,15250 ILS
500 FKP2.362,30500 ILS
1000 FKP4.724,61000 ILS
2000 FKP9.449,22000 ILS
5000 FKP23.623,05000 ILS
10000 FKP47.246,10000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Falkland Adaları Poundu
1 ILS0,21166 FKP
5 ILS1,05829 FKP
10 ILS2,11658 FKP
20 ILS4,23316 FKP
50 ILS10,58290 FKP
100 ILS21,16580 FKP
250 ILS52,91450 FKP
500 ILS105,82900 FKP
1000 ILS211,65800 FKP
2000 ILS423,31600 FKP
5000 ILS1.058,29000 FKP
10000 ILS2.116,58000 FKP