جنيه جزر فوكلاند إلى نغولتروم بوتاني

تحويل FKP إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fkp
١٠٢٬٤٢٧ btn

1.00000 FKP = 102.42700 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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FKP إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868451.064488.38971.437791.661180.964518.1862
1GBP1.1514811.22565101.781.655611.912841.110620.9413
1USD0.93950.815894183.04181.35081.560670.906217.0859
1INR0.01131350.00982510.012042110.01626650.01879380.01091260.205751

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / نغولتروم بوتاني
1 FKP102.42700 BTN
5 FKP512.13500 BTN
10 FKP1024.27000 BTN
20 FKP2048.54000 BTN
50 FKP5121.35000 BTN
100 FKP10242.70000 BTN
250 FKP25606.75000 BTN
500 FKP51213.50000 BTN
1000 FKP102427.00000 BTN
2000 FKP204854.00000 BTN
5000 FKP512135.00000 BTN
10000 FKP1024270.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / جنيه جزر فوكلاند
1 BTN0.00976 FKP
5 BTN0.04882 FKP
10 BTN0.09763 FKP
20 BTN0.19526 FKP
50 BTN0.48815 FKP
100 BTN0.97631 FKP
250 BTN2.44076 FKP
500 BTN4.88152 FKP
1000 BTN9.76305 FKP
2000 BTN19.52610 FKP
5000 BTN48.81525 FKP
10000 BTN97.63050 FKP