5 نغولتروم بوتاني إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل BTN إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

٥ btn
٠٫٠٥ fkp

1.00000 BTN = 0.00960 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:31 UTC
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BTN إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.078489.23811.464841.666380.95418.4022
1GBP1.1690411.26065104.3191.71241.9481.1152721.5122
1USD0.92730.793242182.75051.358351.545240.8846517.0644
1INR0.0112060.009585940.012084510.0164150.01867340.01069060.206215

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / جنيه جزر فوكلاند
1 BTN0.00960 FKP
5 BTN0.04802 FKP
10 BTN0.09605 FKP
20 BTN0.19209 FKP
50 BTN0.48023 FKP
100 BTN0.96047 FKP
250 BTN2.40117 FKP
500 BTN4.80235 FKP
1000 BTN9.60469 FKP
2000 BTN19.20938 FKP
5000 BTN48.02345 FKP
10000 BTN96.04690 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / نغولتروم بوتاني
1 FKP104.11600 BTN
5 FKP520.58000 BTN
10 FKP1041.16000 BTN
20 FKP2082.32000 BTN
50 FKP5205.80000 BTN
100 FKP10411.60000 BTN
250 FKP26029.00000 BTN
500 FKP52058.00000 BTN
1000 FKP104116.00000 BTN
2000 FKP208232.00000 BTN
5000 FKP520580.00000 BTN
10000 FKP1041160.00000 BTN