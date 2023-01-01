دولار فيجي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل FJD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
36606 btn

1.00000 FJD = 36.60600 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:48 UTC
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FJD إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065188.441.438311.66240.964818.203
1GBP1.1548711.2301102.1411.661131.919931.1142221.0229
1USD0.93890.812942183.03451.35041.560790.905817.0904
1INR0.01130710.009790410.012043210.01626310.01879690.01090870.205823

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / نغولتروم بوتاني
1 FJD36.60600 BTN
5 FJD183.03000 BTN
10 FJD366.06000 BTN
20 FJD732.12000 BTN
50 FJD1830.30000 BTN
100 FJD3660.60000 BTN
250 FJD9151.50000 BTN
500 FJD18303.00000 BTN
1000 FJD36606.00000 BTN
2000 FJD73212.00000 BTN
5000 FJD183030.00000 BTN
10000 FJD366060.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار فيجي
1 BTN0.02732 FJD
5 BTN0.13659 FJD
10 BTN0.27318 FJD
20 BTN0.54636 FJD
50 BTN1.36589 FJD
100 BTN2.73179 FJD
250 BTN6.82947 FJD
500 BTN13.65895 FJD
1000 BTN27.31790 FJD
2000 BTN54.63580 FJD
5000 BTN136.58950 FJD
10000 BTN273.17900 FJD