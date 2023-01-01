بير إثيوبي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل ETB إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
30.55 nzd

1.00000 ETB = 0.03055 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:41 UTC
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ETB إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866251.065588.46961.439121.663540.964618.2098
1GBP1.154411.2301102.1371.661431.920531.1135421.0229
1USD0.938550.812942183.03111.350651.561280.905217.0904
1INR0.01130330.009790810.012043710.01626680.01880360.01090190.205831

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار نيوزيلندي
1 ETB0.03055 NZD
5 ETB0.15273 NZD
10 ETB0.30546 NZD
20 ETB0.61092 NZD
50 ETB1.52731 NZD
100 ETB3.05462 NZD
250 ETB7.63655 NZD
500 ETB15.27310 NZD
1000 ETB30.54620 NZD
2000 ETB61.09240 NZD
5000 ETB152.73100 NZD
10000 ETB305.46200 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / البر الإثيوبي
1 NZD32.73730 ETB
5 NZD163.68650 ETB
10 NZD327.37300 ETB
20 NZD654.74600 ETB
50 NZD1636.86500 ETB
100 NZD3273.73000 ETB
250 NZD8184.32500 ETB
500 NZD16368.65000 ETB
1000 NZD32737.30000 ETB
2000 NZD65474.60000 ETB
5000 NZD163686.50000 ETB
10000 NZD327373.00000 ETB