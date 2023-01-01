بير إثيوبي إلى دينار كويتي

تحويل ETB إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٥٫٥٨٥ kwd

1.00000 ETB = 0.00559 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:38 UTC
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ETB إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.065388.45561.43891.663620.9645518.2076
1GBP1.154211.2296102.0981.660821.92021.1132821.0157
1USD0.93870.813273183.03351.35071.561650.9054517.0915
1INR0.01130510.009794510.012043310.01626690.01880740.01090460.205839

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / Kuwaiti Dinar
1 ETB0.00559 KWD
5 ETB0.02793 KWD
10 ETB0.05585 KWD
20 ETB0.11171 KWD
50 ETB0.27927 KWD
100 ETB0.55855 KWD
250 ETB1.39637 KWD
500 ETB2.79274 KWD
1000 ETB5.58548 KWD
2000 ETB11.17096 KWD
5000 ETB27.92740 KWD
10000 ETB55.85480 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / البر الإثيوبي
1 KWD179.03600 ETB
5 KWD895.18000 ETB
10 KWD1790.36000 ETB
20 KWD3580.72000 ETB
50 KWD8951.80000 ETB
100 KWD17903.60000 ETB
250 KWD44759.00000 ETB
500 KWD89518.00000 ETB
1000 KWD179036.00000 ETB
2000 KWD358072.00000 ETB
5000 KWD895180.00000 ETB
10000 KWD1790360.00000 ETB