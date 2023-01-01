بير إثيوبي إلى يوان صيني

تحويل ETB إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
132.10 cny

1.00000 ETB = 0.13210 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 10:31 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

ETB إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 CNY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06688.49511.439631.664320.964418.2155
1GBP1.153411.22945102.0641.660371.919521.1123421.0085
1USD0.93810.813372183.0161.35051.561280.904617.0877
1INR0.01130010.009797770.012045910.01626790.0188070.01089670.205836

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

ETB إلى USD

ETB إلى EUR

ETB إلى GBP

ETB إلى INR

ETB إلى JPY

ETB إلى RUB

ETB إلى AUD

ETB إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Chinese Yuan RMB
1 ETB0.13210 CNY
5 ETB0.66051 CNY
10 ETB1.32102 CNY
20 ETB2.64204 CNY
50 ETB6.60510 CNY
100 ETB13.21020 CNY
250 ETB33.02550 CNY
500 ETB66.05100 CNY
1000 ETB132.10200 CNY
2000 ETB264.20400 CNY
5000 ETB660.51000 CNY
10000 ETB1321.02000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / البر الإثيوبي
1 CNY7.56989 ETB
5 CNY37.84945 ETB
10 CNY75.69890 ETB
20 CNY151.39780 ETB
50 CNY378.49450 ETB
100 CNY756.98900 ETB
250 CNY1892.47250 ETB
500 CNY3784.94500 ETB
1000 CNY7569.89000 ETB
2000 CNY15139.78000 ETB
5000 CNY37849.45000 ETB
10000 CNY75698.90000 ETB