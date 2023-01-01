جنيه مصري إلى بير إثيوبي

تحويل EGP إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٬٧٨٩٫٧٨ etb

1.00000 EGP = 1.78978 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 10:19 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

EGP إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 ETB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065588.47831.438531.663020.964518.2034
1GBP1.1535411.22915102.0681.659481.918451.1125920.9993
1USD0.938550.81357183.03921.35011.560790.905217.0844
1INR0.01130220.009797430.012042510.01625860.01879590.01090090.205739

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه مصري

EGP إلى USD

EGP إلى EUR

EGP إلى CAD

EGP إلى GBP

EGP إلى AUD

EGP إلى INR

EGP إلى AED

EGP إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه مصري / البر الإثيوبي
1 EGP1.78978 ETB
5 EGP8.94890 ETB
10 EGP17.89780 ETB
20 EGP35.79560 ETB
50 EGP89.48900 ETB
100 EGP178.97800 ETB
250 EGP447.44500 ETB
500 EGP894.89000 ETB
1000 EGP1789.78000 ETB
2000 EGP3579.56000 ETB
5000 EGP8948.90000 ETB
10000 EGP17897.80000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / جنيه مصري
1 ETB0.55873 EGP
5 ETB2.79365 EGP
10 ETB5.58729 EGP
20 ETB11.17458 EGP
50 ETB27.93645 EGP
100 ETB55.87290 EGP
250 ETB139.68225 EGP
500 ETB279.36450 EGP
1000 ETB558.72900 EGP
2000 ETB1117.45800 EGP
5000 ETB2793.64500 EGP
10000 ETB5587.29000 EGP