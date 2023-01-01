جنيه مصري إلى دينار بحريني

تحويل EGP إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٢٫٢٠٠ bhd

1.00000 EGP = 0.01220 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:16 UTC
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EGP إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065488.47271.438561.6630.9647518.1999
1GBP1.1531411.22855102.0211.658851.917661.1124920.987
1USD0.93860.813968183.04181.350251.560910.905717.0827
1INR0.01130290.00980190.012042110.01625990.01879670.01090660.205712

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Bahraini Dinar
1 EGP0.01220 BHD
5 EGP0.06100 BHD
10 EGP0.12200 BHD
20 EGP0.24399 BHD
50 EGP0.60998 BHD
100 EGP1.21997 BHD
250 EGP3.04992 BHD
500 EGP6.09985 BHD
1000 EGP12.19970 BHD
2000 EGP24.39940 BHD
5000 EGP60.99850 BHD
10000 EGP121.99700 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / جنيه مصري
1 BHD81.96940 EGP
5 BHD409.84700 EGP
10 BHD819.69400 EGP
20 BHD1639.38800 EGP
50 BHD4098.47000 EGP
100 BHD8196.94000 EGP
250 BHD20492.35000 EGP
500 BHD40984.70000 EGP
1000 BHD81969.40000 EGP
2000 BHD163938.80000 EGP
5000 BHD409847.00000 EGP
10000 BHD819694.00000 EGP